06 февраля 2023, 08:40
Нефтепроводы на юго-востоке Турции не получили повреждений во время землетрясения
Турецкая компания «Боташ»: нефтепроводы не пострадали во время землетрясения
Сразу в нескольких провинциях Турции произошло землетрясение 6 февраля. Количество жертв растет. Между тем нефтегазовая компания «Боташ» сообщила, что нефтепроводы не пострадали.
«По результатам проверки наших нефтепроводов на них не выявлено никакого ущерба от землетрясения. В провинциях Хатай, Кахраманмараш в качестве меры предосторожности временно прекращена подача газа», — говорится в официальном заявлении.
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В «Боташ» также добавили, что совместно с другими нефтегазовыми компаниями ведется работа по безопасному распределению газа в регионы.
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Тем временем СМИ сообщили о полусотнях погибших в результате землетрясения. В провинции Малатье погибли 23 человек. Также есть человеческие жертвы в провинциях Шанлыурфе, Османие и Диярбакыре. Список пострадавших обновляется.
Мощные подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали рано утром в Кахраманмараш. Затем землетрясение произошло в шести других провинциях Турции.
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Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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