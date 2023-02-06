Мир 06 февраля 2023, 08:40 Нефтепроводы на юго-востоке Турции не получили повреждений во время землетрясения Турецкая компания «Боташ»: нефтепроводы не пострадали во время землетрясения

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Сразу в нескольких провинциях Турции произошло землетрясение 6 февраля. Количество жертв растет. Между тем нефтегазовая компания «Боташ» сообщила, что нефтепроводы не пострадали.

«По результатам проверки наших нефтепроводов на них не выявлено никакого ущерба от землетрясения. В провинциях Хатай, Кахраманмараш в качестве меры предосторожности временно прекращена подача газа», — говорится в официальном заявлении.

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В «Боташ» также добавили, что совместно с другими нефтегазовыми компаниями ведется работа по безопасному распределению газа в регионы.

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Тем временем СМИ сообщили о полусотнях погибших в результате землетрясения. В провинции Малатье погибли 23 человек. Также есть человеческие жертвы в провинциях Шанлыурфе, Османие и Диярбакыре. Список пострадавших обновляется.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксировали рано утром в Кахраманмараш. Затем землетрясение произошло в шести других провинциях Турции.