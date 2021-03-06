Нефтепродукты из Белоруссии стали поступать в российские порты

Первые партии белорусских нефтепродуктов поступили в порты России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минтранс.

5 марта в порт Усть-Луга пришло несколько составов с бензином с Мозырского НПЗ. В терминал «Портэнерго» это топливо прибудет 9 марта. На следующий день этот же белорусский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута, который отправили в морской порт Санкт-Петербурга.

19 февраля министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ.

Член думского комитета по энергетике Дмитрий Ионин рассказал «360», что это важная договоренность, которая позволит рационально выстроить отношения в плане экспорта и импорта топлива. По его словам, сейчас все происходит хаотично из-за политики. Ионин добавил, что страны пришли к общим правилам игры, которые не будут зависеть от сиюминутной политической ситуации в Белоруссии и отношений Минска с другими странами.