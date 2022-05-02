Нефтеперерабатывающий завод обстреляли в Ираке

Нефтеперерабатывающий завод в иракском городе Эрбиль подвергся в ночь на 2 мая ракетным обстрелам, сообщил телеканал Alsumaria. Этот город является столицей Иракского Курдистана.

В результате происшествия в топливных хранилищах вспыхнул пожар. Пожарные смогли взять ситуацию под контроль, следует из данных представителей иракских силовых структур. Информации о пострадавших пока нет.

В апреле Минобороны Турции начало на севере Ирака новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которая является запрещенной в республике. В операции задействовали ВВС и силы спецназа. Министр обороны Турции Хулуси Акар тогда сообщал, что борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист.

Турецкие власти пытаются не допустить создания курдского государства, поэтому противостоят его организации на своей территории, в Сирии и Ираке. Власти Турции заявляли, что с территории Ирака на юг их страны готовилось вторжение. Несмотря на исторически активную поддержку курдов со стороны Соединенных Штатов, они не будут препятствовать операции.