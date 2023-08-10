Мир 10 августа 2023, 08:10 Нефтебаза загорелась на западе Украины Глава ОВА Коваль: в Ровенской области БПЛА уничтожили нефтебазу гГлава областной администрации Виталий Коваль / telegram

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Нефтебаза оказалась разрушена в Ровенской области Украины. Об этом заявил в видеообращении глава областной администрации Виталий Коваль. Ролик появился в его Telegram-канале.

Он сказал, что ночью регион столкнулся с массовой атакой беспилотников.

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«К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе. — прим. ред.)», — написал Коваль.

По его словам, обошлось без жертв. Видео чиновник записал на фоне пожара. Глава Ровенской области добавил, что тушением огня занимаются 45 спасателей при помощи 14 единиц техники, они также задействовали пожарный поезд.

Ранее украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Там работала система ПВО. Воздушную тревогу объявили в регионе в 02:31. Кроме того, звуки сирен прошлой ночью звучали в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Волынской областях.