Котировки фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов во вторник упали до 95,65 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йорской бирже.

Нефть марки Brent на бирже ICE упала в стоимости до 98,68 долларов за баррель.

Ранее издание «Болгарская дума» написало, что США сами загнали себя в тупик, запретив импорт нефтепродуктов из России.

Доктор экономических наук Николай Новичков заявил, что на фоне введенных санкций России не стоит отказываться от экспорта углеводородов за границу, так как это гарантирует ей рекордную выручку.