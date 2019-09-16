Нефть удержится после ударов дронов. Стабильность слишком важна для всех

Удары беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии привели к резкому скачку цен на нефть. Но, несмотря на краткосрочный рост стоимости барреля черного золота, хуже ситуация не станет — рынок удастся удержать, а новых атаки невыгодны ни для кого.

Ответственность за атаку взяла йеменская группировка хуситов из шиитского движения «Ансар Аллах». Впрочем, США настаивают, что в нападении замешан Иран. Возникли и другие вопросы. В том, что Иран поддерживает хуситов, ничего удивительного нет. Непонятно другое — откуда прилетели беспилотники? До границы Йемена примерно 700 километров, но дальность полета беспилотников Quasef, которые имеются у хуситов, не более 150 километров.

Представитель Йеменской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил журналистам, что дроны вылетели, скорее всего, не из Йемена. Сомневается в этом и политолог из Австралии Джамал Дауд.

«Для них было бы очень сложно отправить 10 дронов из Йемена до границы Саудовской Аравии с Бахрейном. У них нет таких технологий. Я бы поверил в то, что дроны были запущены или с территории Ирана, или с территории Ирака», — полагает Дауд. По мнению политолога, второй вариант более вероятен, так как Иран сейчас находится в плачевном экономическом состоянии. Он не стал бы нарушать эмбарго и продавать хуситам свои технологии.

Что будет с ценами на нефть

Атака вывела с рынка 5% глобального предложения нефти. Неудивительно, что после ударов цены на это сырье выросли на 9%. На рынке возникла паника. Но, как заявил «360» американский политолог Эндрю Корыбко, сильным влияние на рынок не будет. По его мнению, заинтересованные стороны не допустят этого.

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«Рост цен на нефть может привести к инфляции. Она может подтолкнуть некоторые ведущие экономики к рецессии с глобальными последствиями. Это никому не нужно», — считает политолог. Он уверен, что рынок смогут удержать.

Атака дронов оказалась неплохим средством регулирования цен на нефть. Хуситы уже заявили, что смогут повторить удары, сообщает телеканал Al Masirah. Представители движения требуют от Саудовской Аравии прекратить военные действия в Йемене.

Смогут повторить?

Эндрю Корыбко не верит, что «Ансар Аллах» повторят нападение, так как они уже столкнулись с массовым осуждением своих действий. Хуситов за удары по НПЗ раскритиковал практически весь мир.

С другой стороны, если саудовцы нанесут массированный ответный удар по хуситам, то есть вероятность, что повстанцы все же ответят Эндрю Корыбко.

Политолог из Австралии Джамал Дауд уверен, что аналогичных случаев не будет. Он отметил, что Россия тоже не одобрила такие методы. И последствия этой атаки очень показательны.

«Ожидается рост цен. И не только. Это очень опасно. Если обнаружат какое-то доказательство, что это Иран запустил беспилотники со своей территории или из Ирака, то он столкнется с очень жесткими последствиями для себя или своих союзников. Ирану это не нужно», — подчеркивает политолог.

Я думаю, они поняли что это очень опасная игра и стремления повторить это еще раз не будет. Дело не только в последствиях для них самих. Представьте, если завтра Саудовская Аравия сделает то же самое! Джамал Дауд.

Именно поэтому президент Исламской республики днем ранее говорил «на языке перемирия» и призывал к мирному решению конфликта в Йемене.

Регион охватил хаос, и с ним необходимо справиться, полагает политолог. По словам Дауда, важно призвать к мирному решению вопроса в Йемене. Задача осложняется сильной вовлеченностью Саудовской Аравии и Ирана в конфликт.