Нефть рекордно подорожала в ноябре из-за новостей о вакцинах

Мировые цены на нефть в ноябре показали самые высокие темпы роста с июня 2020 года. По итогам месяца по марке Brent они выросли на 28%, а по WTI — на 27%.

Об этом свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов 30 ноября стоимость февральских фьючерсов на Brent снизилась на 0,77% и достигла 47,88 доллара за баррель. При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,4% и достигла 45,34 доллара за баррель.

Основными факторами для динамики цен на нефть в ноябре послужили новости о разработке вакцины от COVID-19. Они внесли на рынок оптимизм и позволили более инвесторам относиться к спросу на сырье с меньшей опаской. Благодаря этому марки нефти Brent и WTI обновили максимумы — последний раз они достигали таких показателей 6 марта, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.

Новости об успешных испытаниях вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech выбвали резкий рост цены на нефть — за последнюю неделю она подорожала на 7-8%. Кроме того, внимание инвесторов направлено на заседания ОПЕК+, который назначены на 30 ноября и 1 декабря. После них состоится общее заседание всех стран альянса — они окончательно договорятся по параметрам сокращений добычи нефти с 221 года.