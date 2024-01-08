Мир 08 января 2024, 19:22 Нефть продолжила дешеветь после решения Саудовской Аравии снизить цены Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель после снижения в Саудовской Аравии Pixabay

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Нефть продолжила дешеветь на фоне новостей о снижении цен со стороны Саудовской Аравии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent снизилась на лондонской бирже ICE Futures до 76,54 доллара за баррель (-2,82%), сообщил РБК со ссылкой на данные торгов.

Такой показатель наблюдался в 15:15 по Москве. В последний раз топливо Brent торговалось ниже 77 долларов за баррель 4 января. Цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в феврале снизилась почти на 3%, составив 71,66 доллара.

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Нефть дешевеет на фоне решения Саудовской Аравии уменьшить поставочные цены своей главной марки Arab Light для Азии и других регионов. Ситуация с ценами объясняется ожиданием сезонного падения производства топлива в феврале–марте в связи с низким спросом, а также возможным переизбытком предложения из-за наращивания поставок США. Саудовские власти приняли решение для защиты своей доли рынка, отметило агентство Bloomberg.

Ранее в Фонде энергетического развития заявили о возможностях России расширить г еографию экспорта своего топлива. В частности, речь может идти о Пакистане.