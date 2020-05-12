Нефть потеряла в цене после сообщений о второй волне коронавируса. Падение смягчили саудиты

Мировой рынок нефти сегодня качался из стороны в сторону. Цены то падали на фоне появления сообщений из Германии, Китая и Южной Кореи о вероятной второй волне коронавируса, то снова росли после заявления Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи.

Как сообщило агентство Reuters, Германиия объявила об увеличении числа новых зараженных после смягчение ограничений. Там уточнили, что новые случаи растут в геометрической прогрессии.

Китайский Ухань сообщил о появлении новых зараженных через месяц после того, как город открыли после карантина. Южная Корея не исключила начало второй волны заражения.

Рынок отреагировал на все эти сообщения падением. Трейдеры задумались о том, что спрос на нефть может упасть еще ниже во второй половине 2020 года.

Однако после заявления министерства энергетики Саудовской Аравии, что страна дополнительно сокращает добычу в июне еще на один миллиона баррелей в день, цены снова пошли вверх, хоть и незначительно.

Это сокращение предусмотрено соглашением стран ОПЕК+. С 1 мая участники договорились сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы поддержать цены.

На закрытии торгов фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,4%, до 29,93 доллара за баррель.