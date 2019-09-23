Нефть на «Дружбе» стояла 9 часов из-за аварии

Нелегальная врезка на трубопроводе «Дружба» стала причиной девятичасовой остановки поставок нефти. На территории Польши произошла утечка — топливо разлилось на площади около 30 «квадратов».

Поставки приостановили в воскресенье, 22 сентября, в 18:50. Об этом рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин, слова которого привело РИА «Новости».

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«Поставки <…> возобновлены сегодня в 04:05 по варшавскому времени», — уточнил Демин.

По его словам, у польского оператора PERN, поставляющего топливо на НПЗ Польши и Германии, возникли проблемы, которые сопровождались «незначительным выходом нефти».

PERN ранее заявил, что утечка из нефтепровода «Дружба», идущего из РФ, произошла недалеко от города Тлушч под Варшавой. Оператор заметил, что причиной аварии стала попытка незаконной врезки в трубопровод. Нефть на НПЗ, по информации компании, во время ЧП продолжала поставляться.