Нефть марки WTI рухнула до -40$ за баррель

На фоне пандемии коронавируса на мировых биржах резко снизилась стоимость нефти. Причем стоимость за баррель достигла отрицательных величин.

Новостная служба аналитического агентства Argus назвал сложившуюся ситуацию парадоксальной. Эксперты подчеркнули, что мировые ценовые формулы влияют на ценообразование на внутреннем рынке. Обвал цен застал врасплох многих участников рынка, и поставщики обеспокоены тем, что доходность продаж нефти в России будет нулевой или даже отрицательной.

Цены на нефть марки WTI показали еще более стремительное падение — до — 39,44 доллара за баррель, обвалились на 300%. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко назвала обрушение цен беспрецедентным. Она сообщила, что предпосылок для него не было, и хранилища нефти на физическом рынке не переполнены.

«Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — считает она.

Экс-главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев считает, что рубль может продолжить ослабление на фоне падения цен на нефть, но для дефолта нет причин.

«Нет причин полагать, что мы стоим перед настоящим риском дефолта. Более того, Россия может занять еще, выпустить еще облигации федерального займа, чтобы финансировать поддержку граждан», — сказал он.