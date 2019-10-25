Нефть из Казахстана планируют пустить в Белоруссию через Россию

Казахстанскую нефть могут пустить по территории России. Транзит предназначен для Белоруссии. Минск намерен обсудить такую возможность с Москвой.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об этом после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Его процитировало агентство БЕЛТА.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией. <…> Думаю, договоримся», — выразил надежду Лукашенко.

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Он добавил, что при возможности нефть Казахстана в Белоруссию пойдет через Россию «трубопроводным транспортом».

В Минске обращают особое внимание на диверсификацию поставок нефти. Лукашенко подчеркнул, что его страна заинтересована импортировать казахстанское сырье.

Сейчас Белоруссии и Казахстану предстоят коммерческие переговоры — о поставке нефти стороны договорились. Соглашение должно получить внутригосударственное согласование, но вопросы с участием хозяйствующих субъектов уже начали решать.