Нефть фонтаном начала бить в Венесуэле. Видео

В Венесуэле в выходные пробил фонтан нефти. По предварительным данным, в провинции Зулиа произошел разрыв нефтепровода. Об этом написал сайт Elpitazo.

Сколько вылилось нефти за это время, не уточняется. О пострадавших также информации не поступало. Специалистам еще предстоит выяснить, какой ущерб разрыв нефтепровода нанес экологии.

«Как раз к 107-й годовщине выброса в Эль-Сумаке, нефть начала выходить. Это было похоже на черный вулкан. Мы позвонили властям, чтобы узнать, что происходит», — рассказала местная жительница.

В социальных сетях появились несколько видео с места происшествия. На них видно, как струя, длинной примерно метров 20, бьет в воздух. Вокруг места прорыва образовалась глубокая лужа нефти. Кроме того, все деревья, растущие рядом с нефтепроводом, тоже залило.

В середине мая на Крайнем месторождении в Пуровском районе ЯНАО разгерметизировался трубопровод и из него вытекла пластовая жидкость. Через несколько дней после происшествия в «Лукойле» сообщили об устранении поломки. По данным компании, угрозы населенным пунктам и объектам экономики из-за разлившейся нефти не было. Тем не менее в окружающую среду попало около 100 тонн нефтесодержащей жидкости.