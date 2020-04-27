Нефть Brent немного подорожала с началом торгов

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов, цена на Brent утром 27 апреля поднялась на 0,93% до 25,04 доллара за баррель. Речь идет о нефти с поставкой в июле. Июньские фьючерсы стоят дешевле — 21,64 доллара за баррель.

Цены на нефть обрушились в начале марта на фоне сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса и после срыва сделки ОПЕК+. Позже нефтедобывающие страны все-таки смогли договориться о снижении добычи нефти.

Генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков назвал сделку ОПЕК+ необходимой для всего мира. По его словам, новая сделка — это оптимальное решение как для производителей, так и для потребителей. ОПЕК+ утвердила сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года 12 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С момента появления 2019-nCoV в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, инфекцию подхватили почти три миллиона жителей Земли. Во всем мире ввели беспрецедентные меры безопасности.