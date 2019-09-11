«Коммерсант»: решение суда ЕС не даст загрузить «Северный поток — 2» Подробнее

«Постройка другого газопровода вдоль Nord Stream 1 не имеет смысла», — объявила Вестагер.

Она добавила, что по вопросам конкуренции «Северный поток-2» — неевропейский проект. Между тем Европа нуждается в газовой инфраструктуре.

11 сентября СМИ сообщили, что полная загрузка Россией «Северного потока — 2» газом после запуска проекта оказалась под угрозой. Причиной тому стало решение Суда ЕС по отмене расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу Opal.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря через Финляндию, Швецию, Данию до Германии. Его строительство завершено на 75%. В реализацию проекта инвестировали многие крупнейшие европейские компании.