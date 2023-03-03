Мир 03 марта 2023, 07:25 Неэффективность санкций против России обеспокоила страны Запада Al-Ain: стойкость России под давлением беспрецедентных санкций обеспокоила Запад РИА «Новости»

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Российская экономика устояла под давлением беспрецедентных санкций, и это всерьез обеспокоило страны Запада. Их прогнозы о полном крахе не сбылись, заявил обозреватель Al-Ain Мухаммед Ферхат.

«Реальность, которая беспокоит Запад, заключается в том, что российская экономика сопротивляется далеко не „краху“, предсказанному министром финансов Франции Брюно Ле Мэром после первой волны западных санкций», — сказал он.

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Помимо введения потолка цен на нефть и нефтепродукты на Россию, по подсчетам журналиста, наложили более шести тысяч разного рода штрафов и ограничений в экономической, коммерческой, банковской, военной и научной сферах. Он назвал эти санкции беспрецедентными и признал.

Несколько международных органов и институтов ожидали обвала рубля и сокращения экономики на 10-20%. Но данные Росстата и прогноз Международного валютного фонда показали, что она выстояла под напором санкций — экономический спад по итогам 2022 года оценили 2,1 и 2,5% соответственно.

Брюно Ле Мэр в марте 2022 года объявил России тотальную экономическую и финансовую войну. Он заявил, что такой ценой страна расплатится за проведение спецоперации на Украине.