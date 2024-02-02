02 февраля 2024, 15:45
Недвижимость Олега Царева арестовали на Украине
СБУ арестовала недвижимость Олега Царева на 13 миллионов долларов
Личную недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на Украине арестовали на сумму свыше 13 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве уточнили, что под арест попали земельный участок в Киевской области и квартира в центре Днепропетровска.
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Также пресс-служба СБУ заявила, что арестовала два принадлежащих Цареву имущественных комплекса в Крыму.
Царев — бывший депутатом Рады, с 2002 по 2014 год он трудился в парламенте от «Партии регионов». В 2014 году его заочно осудили на 12 лет тюрьмы за «попытку свержения конституционного строя» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
В октябре 2023 года Царев пережил покушение в Ялте. Сам политик поблагодарил правоохранительные органы, но раскрыть детали нападения отказался, так как следственные действия еще не завершились.
СБУ
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