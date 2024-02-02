Мир 02 февраля 2024, 15:45 Недвижимость Олега Царева арестовали на Украине СБУ арестовала недвижимость Олега Царева на 13 миллионов долларов РИА «Новости»

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Личную недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на Украине арестовали на сумму свыше 13 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве уточнили, что под арест попали земельный участок в Киевской области и квартира в центре Днепропетровска.

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Также пресс-служба СБУ заявила, что арестовала два принадлежащих Цареву имущественных комплекса в Крыму.

Царев — бывший депутатом Рады, с 2002 по 2014 год он трудился в парламенте от «Партии регионов». В 2014 году его заочно осудили на 12 лет тюрьмы за «попытку свержения конституционного строя» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

В октябре 2023 года Царев пережил покушение в Ялте. Сам политик поблагодарил правоохранительные органы, но раскрыть детали нападения отказался, так как следственные действия еще не завершились.