Решительный протест выразило посольство России в Берлине МИД Германии в связи с высылкой двух дипломатов. Об этом сообщается в комментарии посольства для журналистов.

Персонами нон-грата в Германии объявили двух сотрудников дипмиссии из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Министр иностранных дел Германии Аннналена Бербок назвала убийство «нарушением немецкого права и суверенитета».

«Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время», — сообщили в российском посольстве.

МИД РФ намерено принять ответные меры — ведомство сделает заявление в ближайшее время.

Ранее высший суд Бердина признал российского гражданина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили. Его приговорили к пожизненному заключению. В ФРГ считают, что преступление было совершено по заданию «государственных ведомств» правительства РФ. В ответ на это в Генпрокуратуре объявили, что конкретный заказчик убийства не установлен. По мнению защиты, доказательной базы недостаточно.

Необъективным и политическим назвал объявленный приговор посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что произошедшее еще больше осложняет непростые отношения между странами.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе 2019 года. В качестве подозреваемого был задержан российский гражданин Вадим Соколов, чьей настоящей фамилией, по версии следствия, является Красиков. По версии следователей, россиянин якобы получил задание ликвидировать грузина, который жил в Германии с 2016 года в статусе политического беженца.

В качестве основной выдвигалась версия, что Соколов подъехал к Хангошвили на велосипеде сзади и выстрели из пистолета с глушителем. Тот умер на месте.