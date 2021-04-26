Пользователи из Польши оценили введение Россией списка недружественных государств

Читатели польского издания Interia оставили комментарии к статье о создании в России списка недружественных государств. Пользователи отметили, что Москва точно не включит туда Германию и Белоруссию.

Один из авторов предложил, чтобы в Польше появился подобный список. По его оценке, туда должны войти все страны Западной Европы в первую очередь.

«Дружественные государства получат скидку на газ 10% до конца года. Остальные будут платить в обычном режиме», — пошутил один из комментаторов.

При этом авторы не исключили, что Польша обязательно попадет в этот список из-за того, что позволяет США влиять на свою внешнюю политику.

«Дикий Запад хочет править миром. Провокациями он хочет привести к настоящей войне, в которой сам не будет участвовать, но когда все будут истощены и истекать кровью, он спокойно захватит мир», — не исключил автор комментария.

Пользователи отметили, что подобный список уже давно есть у США. Но официальный Вашингтон включает туда страны, которые представляют для него реальную опасность. Россия же просто реагирует на внешние выпады.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ, который ограничил посольствам иностранных государств, занимающихся недружественными действиями, наем россиян на работу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что введение такого списка — это вынужденная мера в ответ на санкции и высылку дипломатов со стороны США.