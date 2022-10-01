Недружественные России страны устроили демарш на конференции ЮНЕСКО | 360°

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Недружественные России страны устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Посол Коронелли: 48 недружественных России стран устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

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Около 50 стран, недружественных России, устроили демарш во время закрытия международной конференции ЮНЕСКО в Мексике. Они протестуют против приглашения российской делегации. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ Виктор Коронелли.

На конференции принималась итоговая декларация, которую поддержали все присутствующие делегации. Однако после принятия документа представители десятков государств отказались слушать выступление российских коллег и покинули зал заседания.

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«Других мнений и оценок они слушать не хотят. Глава делегации РФ дал конкретный и жесткий ответ, во время которого участники побежали как крысы», — сказал дипломат.

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Коронелли уточнил, что в демарше приняли участие страны Европейского союза, часть государств Восточной Европы и еще несколько примкнувших к ним делегаций из разных частей света.

«Однако по завершении конференции ряд стран, в том числе ЮАР, обратились к делегации из России со словами одобрения и поддержки», — заключил посол.

Конференция ЮНЕСКО состоялась с 28 по 30 сентября в Мехико, участники представили свои планы развития организации.

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