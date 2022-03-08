Недружественная Япония направила России протест

Японские власти заявили протест России из-за включения в список недружественных стран. Огорчение по этому поводу высказал генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

«Внесение Россией [Японии] в качестве недружественной страны вызывает сожаление», — привело РИА «Новости» слова генсека.

Недружественная Страна восходящего солнца по этому поводу направила России протест по дипломатическим каналам, добавил Мацуно.

Генсек призвал РФ не ущемлять интересы японского народа и бизнеса.

Список недружественных стран правительство РФ утвердило накануне. Помимо Японии, в перечень вошли США, Канада, Южная Корея, все страны ЕС, Великобритания и ее острова, Северная Македония, Черногория, Норвегия, Украина, Микронезия, Сингапур, Тайвань, Лихтенштейн, Монако и ряд других государств и территорий. Российские компании, имеющие долговые обязательства в валюте перед кредиторами из недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должнику нужно открыть в российском банке специальный рублевый счет на иностранного кредитора и перечислить на него выплаты по актуальному курсу ЦБ.