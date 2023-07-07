Мир 07 июля 2023, 08:33 Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления Байден перед выступлением ударил ногой трибуну

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Президент США Джо Байден несколько раз ударил ногой трибуну перед выступлением в штате Южная Каролина. Видео опубликовал Youtube-канал GOP War Room.

На кадрах видно, как американский лидер несколько раз раздраженно пинает трибуну, затем пытается повторить удары под другим углом.

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«Если вам интересно, что я пинаю — я пинаю трибуну. Но это не работает», — пояснил он.

Затем Байден отметил, что, если он встанет на трибуну, то станет выше ростом.

Ранее 80-летний Байден улыбнулся, отвечая на вопрос о наркотиках в Белом доме. Вопрос президенту США задали на встрече со шведским премьер-министром Улафом Кристерссоном.

Байдена осудили за демонстративное игнорирование четырехлетней внучки Нейви. По мнению журналистки Sky News Australia Риты Панахи, поступать так с маленькой девочкой жестоко.