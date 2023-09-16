Мир 16 сентября 2023, 18:04 Недовольные тратами городских властей украинцы вышли на митинги Жители Киева, Одессы и Львова вышли на митинги из-за трат городских властей Unsplash

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Акции протеста в преддверии утверждений городских бюджетов на 2024 год прошли в Киеве, Одессе и Львове. Собравшиеся обвинили муниципальных чиновников в чрезмерных тратах средств, которые поступают из государственного бюджета.

По данным издания «Политика страны», недовольство началось еще летом, когда правительство заявило о слишком крупных тратах местных бюджетов и не исключило, что лишит муниципалитеты подоходного налога для наполнения государственной казны. Горожане встали на сторону государственной власти.

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Первыми вышли на протест одесситы. Они собрались около здания государственного совета. Организатор митинга волонтер Екатерина Кожевникова в беседе с изданием «Думская» заявила, что цели смены власти у собравшихся нет. Но сегодня не время для розыгрыша тендеров на нужды города. По ее словам, большая часть денег уходит в карманы чиновников.

«Власти мы не очень нравимся, потому что деньги любят тишину, а мы тут с вами устроили шум», — пояснила девушка.

Это не первый пикет, который организовала Екатерина. Девять дней назад она договорилась о встрече с мэром Геннадием Трухановым, но добиться отмены договора о реконструкции здания Киевского районного суда с повышенной, по мнению активистов, сметой не удалось.

Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что участники митинга в Киеве собрались с требованием отмены «ненужных аукционов». Один из участников облил здание городской администрации красной краской. В беседе с журналистами он заявил, что у него пошла кровь, а чиновники назвали пикетчика душевнобольным.

Агентство УНИАН сообщило, что пикетчики во Львове тоже облили брусчатку красной краской в знак протеста по решению градоначальника Андрея Садового в удерживании бюджетных средств на банковских счетах для получения процентов.