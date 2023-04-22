Мир 22 апреля 2023, 20:28 Недовольные пенсионной реформой французы пригрозили оставить Каннский кинофестиваль без света Профсоюз во Франции угрожает оставить без света Каннский кинофестиваль и «Формулу-1» РИА «Новости»

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Объединение работников энергетической отрасли при профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» пригрозили оставить без электричества Каннский кинофестиваль, который пройдет в мае, и другие крупные международные мероприятия. Так они хотят высказать протест против принятой во Франции пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на организацию сообщил телеканал BFM.

«В мае делайте что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, турнир „Ролан Гаррос“, театральный фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что эти угрозы не пустые. У энергетиков действительно есть технические средства, чтобы отключить свет по время мероприятий.

Закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции приняли в январе. Это вызвало забастовки по всей стране, которые продолжаются по сей день. Новую волну протестов запустило подписание документа президентом Эммануэлем Макроном, которое состоялось 14 апреля, напомнило издание «Царьград». Новый закон вступит в силу уже через несколько месяцев.

Ранее Nation news сообщал, что во время визита Макрона сотрудники деревообрабатывающего завода Mathis отключили свет в знак протеста. Собравшиеся освистали кортеж главы государства, при этом некоторые выкрикивали лозунги «Макрона в отставку!».