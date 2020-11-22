Недовольные бюджетом подожгли здание конгресса в Гватемале

В Гватемале протестующие подожгли здание конгресса, а также несколько остановок общественного транспорта. Около семи тысяч человек вышли на акции протеста из-за коррупции и принятого втайне бюджета.

Законодатели урезали расходы на здравоохранение, образование и защиту прав человека.

В городе Гватемала, столице центральноамериканской страны, в здание конгресса полетели бутылки с зажигательной смесью, после чего там начался пожар. На кадрах в соцсетях видно, как пламя вырывается из окон. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. Огонь вскоре потушили.

Какой ущерб нанесен зданию, неизвестно. Президент страны Алехандро Джамматтеи осудил поджог парламента, пообещав наказать виновных по свей строгости закона. Вице-президент Гильермо Кастильо, как сообщило агентство Associated Press, публично предложил политику уйти в отставку. Ответа пока не последовало.

В 2015 году массовые уличные протесты привели к отставке президента Отто Переса Молины, вице-президента Роксаны Бальдетти и членов правительства. Молина и Бальдетти находятся под арестом, они являются фигурантами дел о коррупции.