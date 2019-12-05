«Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике, считают, что могли бы иметь больший вес, а „майдан“ — лучший способ обратить внимание властей на себя. Так что цель у этого митинга не защита украинских интересов, а попытка потребовать особых преференций для себя», — сказал депутат.

Бальбек назвал действия партийных лидеров спланированными, поскольку «майдан» давно стал способом влиять на политику.

«В преддверии встречи в нормандском формате этот клич брошен специально, впрочем, после 2014 года „майдан“ стал рычагом политического влияния», — заявил Бальбек.