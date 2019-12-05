«Недовольны своим весом». Депутат Госдумы — о желании трех украинских партий организовать митинг
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что главы трех украинских политических партий, которые призывают выйти на митинг перед нормандским саммитом, просто не довольны своим «политическим весом», сообщил сайт RT. Речь идет о партиях Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука.
«Я думаю, что они недовольны собственной ролью в сегодняшней украинской политике, считают, что могли бы иметь больший вес, а „майдан“ — лучший способ обратить внимание властей на себя. Так что цель у этого митинга не защита украинских интересов, а попытка потребовать особых преференций для себя», — сказал депутат.
Бальбек назвал действия партийных лидеров спланированными, поскольку «майдан» давно стал способом влиять на политику.
«В преддверии встречи в нормандском формате этот клич брошен специально, впрочем, после 2014 года „майдан“ стал рычагом политического влияния», — заявил Бальбек.