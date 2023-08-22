Мир 22 августа 2023, 04:45 Недостаточно украинцев погибло за Вашингтон — экс-советник Пентагона Полковник Макгрегор: за Вашингтон погибло еще недостаточно украинцев Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Соединенных Штатах считают, что пока еще недостаточно украинцев погибло за Вашингтон. Киеву грозит гуманитарный кризис, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник ВС США охарактеризовал положение Украины как «состояние между катастрофой и огромным провалом» и заявил, что если Киев не объявит капитуляцию, это приведет к гуманитарной катастрофе.

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«От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибло за Вашингтон», — отметил Макгрегор.

Американский военный подчеркнул, что у России нет планов массового уничтожения украинцев. Москва с 300 тысячами солдат в резерве может устроить на Украине «ад на земле», однако это не входит в планы российского главнокомандующего Владимира Путина. По мнению Макгрегора, президент России «отчаянно хочет» завершения конфликта. Аналитик назвал это «любопытным моментом».

«Москва не хочет продолжать конфликт. Мы это интерпретируем как слабость, а Москва смотрит на нас и думает, что мы больные: зачем рисковать большой войной между США и Россией из-за территории, называемой Украиной», — заявил Макгрегор.

Россия неоднократно повторяла, что готова к переговорам с Украиной, однако противоположная сторона запретила диалог с Москвой на законодательном уровне.