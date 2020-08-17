«С моей точки зрения, недопустимо, чтобы другая страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране, Федеративной Республике Германии или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения», — заметил парламентарий.

По его мнению, в эпоху глобализации это противоречит любым разумным отношениям. Он отметил, что это примерно то же самое, что вымогание денег за покровительство. Депутат рассказал, что в настоящее время представляет из себя американская политика.

«Американцы говорят: «Если вы не сделаете, как мы хотим… Мы хотим защищать вас. А если вы не даете себя защищать, то платите за это (а мы должны расплачиваться импортом сжиженного газа), если вы этого не сделаете, то мы вас всех тут перебьем», — добавил Эрнст.

Он подчеркнул, что такой подход недопустим и с этим необходимо бороться. Парламентарий обозначил два существующих аспекта: один профессиональный, а другой — аспект суверенитета ФРГ.