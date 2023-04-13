Мир 13 апреля 2023, 21:33 «Недолго осталось». В Киеве заявили о зашедшей в тупик политике Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: политика Зеленского в отношении фронта зашла в тупик

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьезных проблем. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время эфира на YouTube-канале.

«Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. <…> Следующий момент — это оружие и боеприпасы», — сказал Соскин.

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Также экс-советник Кучмы обратил внимание на критическое состояние ВСУ. Соскин усомнился и в возможности проведения обещанного Киевом контрнаступления.

«Мы сейчас имеем тупиковую ситуацию. Уже недолго осталось», — заявил он.

Под угрозой, отметил Соскин, могут оказаться и дальнейшие поставки техники НАТО, поскольку среди союзников нарастают разногласия в вопросе военной помощи Киеву, добавило Nation News.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что президенту Украины придется уйти в отставку из-за лжи о потерях ВСУ. Руководство страны скрывает информацию о погибших, а на деле складывается критическая ситуация.

По словам Соскина, текущая ситуация приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев, к разрушению государства и его единства, целостности и суверенитета.