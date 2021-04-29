Посетителей ресторанов и кафе в Китае будут штрафовать за недоеденную еду

Недоеденная еда в ресторанах Китая теперь может обойтись посетителям очень дорого. За остатки на тарелках придется платить штраф.

Размер наказания пока точно не определен, сообщило агентство Синьхуа. Но закон о нем уже приняли парламентарии КНР. Документ вступил в силу сегодня. Главная его цель — борьба с пищевым излишеством. Каждый день в Китае выбрасывается огромное количество продуктов.

Например, в таких крупных мегаполисах, как Пекин или Шанхай, на помойку ежегодно отправляется почти 18 миллионов тонн продуктов. На фоне того, что в ряде развивающихся стран остро стоит проблема голода, такое расточительство кажется даже кощунственным.

По мнению лидера КНР Си Цзиньпина, китайцам, наоборот, нужно приучать себя к разумному потреблению. С его подачи в стране была запущена акция «Чистая тарелка». Теперь борьбу с излишками закрепили на законодательном уровне.