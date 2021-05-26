Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли к этапу удушения. По его словам, дальше они возьмутся за Россию.

Заявление Александр Лукашенко сделал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщило БелТА.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что человеческое сознание очень сильно изменила пандемия коронавируса. Мировые лидеры, по его мнению, решили перекроить мироустройство.

«Под шумок сильные страны решают свои проблемы», — заявил Лукашенко.

Крупные западные авиакомпании приняли решение облетать территорию республики из-за происшествия в минском аэропорту. В воскресенье, 23 мая, из-за сообщения о бомбе в столице Белоруссии экстренно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали.

Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софию Сапегу, которая имеет российское гражданство.