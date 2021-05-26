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    26 мая 2021, 10:17

    Недоброжелатели перешли от организации бунтов к этапу удушения Белоруссии — Лукашенко

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли к этапу удушения. По его словам, дальше они возьмутся за Россию.

    Недоброжелатели перешли от организации бунтов к этапу удушения Белоруссии — Лукашенко

    Заявление Александр Лукашенко сделал на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщило БелТА.

    «Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Александр Лукашенко.

    Он отметил, что человеческое сознание очень сильно изменила пандемия коронавируса. Мировые лидеры, по его мнению, решили перекроить мироустройство.

    «Под шумок сильные страны решают свои проблемы», — заявил Лукашенко.

    Крупные западные авиакомпании приняли решение облетать территорию республики из-за происшествия в минском аэропорту. В воскресенье, 23 мая, из-за сообщения о бомбе в столице Белоруссии экстренно сел лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали.

    Вместе с Протасевичем задержали его девушку Софию Сапегу, которая имеет российское гражданство.