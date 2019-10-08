Неделя протестов стоила Гонконгу $357 млн ущерба
Сумму ущерба назвала газета South China Morning Post, сославшись на подсчеты местных экспертов. Аналитики и представители бизнеса подсчитали, что за указанный срок потери экономического плана составили минимум 2,8 миллиарда гонконгских долларов. В пересчете на американскую валюту это 357 миллионов.
Только за минувшие выходные и понедельник сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес понесли убытки на 242 миллиона долларов.
Потери корпорации MTR, которая является оператором метро Гонконга, за минувшие субботу и воскресенье могут составить порядка 63,7 миллиона долларов, или 500 миллионов в гонконгской валюте.
Работа подземки была полностью остановлена в субботу после актов вандализма, которые учинили демонстранты. В воскресенье поезда в метро ходили в ограниченном режиме. Пассажиров принимала только половина станций.
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Возглавляющая администрацию Гонконга Кэрри Лам в пятницу запретила носить маски на демонстрациях и публичных мероприятиях. Введенный запрет не остановил митингующих — акций протеста, наоборот, стало больше. Радикалы громили станции метро, били витрины магазинов и ресторанов, ломали светофоры и блокировали движение транспорта.
Многие торговые центры, магазины и рестораны в городе так и не начали работать. Стоимость номеров резко упала, но туристов больше не стало: заполняемость отелей снизилась до 50% с 95%.
В Законодательном собрании дают довольно мрачные прогнозы для рынка. Признаков ослабления протестов нет, и никто не знает, когда ожидать спада беспорядков.
Масштабные протестные акции в Гонконге начались четыре месяца назад. Люди выступили против желания властей принять законопроект об экстрадиции. Документ предписывал выдачу правонарушителей материковому Китаю. Глава администрации в итоге заморозила инициативу, но протесты так и не закончились.