Неделя протестов стоила Гонконгу $357 млн ущерба

Массовые беспорядки в Гонконге стали причиной серьезных убытков. Китайский административный район потерял почти 360 миллионов долларов за последние шесть дней.

Сумму ущерба назвала газета South China Morning Post, сославшись на подсчеты местных экспертов. Аналитики и представители бизнеса подсчитали, что за указанный срок потери экономического плана составили минимум 2,8 миллиарда гонконгских долларов. В пересчете на американскую валюту это 357 миллионов.

Только за минувшие выходные и понедельник сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес понесли убытки на 242 миллиона долларов.

Потери корпорации MTR, которая является оператором метро Гонконга, за минувшие субботу и воскресенье могут составить порядка 63,7 миллиона долларов, или 500 миллионов в гонконгской валюте.

Работа подземки была полностью остановлена в субботу после актов вандализма, которые учинили демонстранты. В воскресенье поезда в метро ходили в ограниченном режиме. Пассажиров принимала только половина станций.

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Возглавляющая администрацию Гонконга Кэрри Лам в пятницу запретила носить маски на демонстрациях и публичных мероприятиях. Введенный запрет не остановил митингующих — акций протеста, наоборот, стало больше. Радикалы громили станции метро, били витрины магазинов и ресторанов, ломали светофоры и блокировали движение транспорта.

Многие торговые центры, магазины и рестораны в городе так и не начали работать. Стоимость номеров резко упала, но туристов больше не стало: заполняемость отелей снизилась до 50% с 95%.

В Законодательном собрании дают довольно мрачные прогнозы для рынка. Признаков ослабления протестов нет, и никто не знает, когда ожидать спада беспорядков.

Масштабные протестные акции в Гонконге начались четыре месяца назад. Люди выступили против желания властей принять законопроект об экстрадиции. Документ предписывал выдачу правонарушителей материковому Китаю. Глава администрации в итоге заморозила инициативу, но протесты так и не закончились.