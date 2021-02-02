Рейтинг поддержки Байдена начал падать на второй неделе президентства

Не прошло и двух недель с момента инаугурации нового президента США Джо Байдена, как его рейтинг поддержки среди американцев начал падать по сравнению с первыми днями в должности.

«В опросе, проведенном 21–22 января, одобряют работу Байдена в качестве президента 63% американцев. А 28–29 января таких было уже 61%», — говорится в публикации The Hill. Опрос провело это издание совместно с компанией HarrisX.

За неделю на шесть процентных пунктов сократился и уровень поддержки Байдена среди республиканцев, при этом оценка его действий демократами не изменилась.

Опрос проводился в онлайн-формате 28–29 января. В нем приняли участие 945 респондентов.

Джо Байден 20 января официально стал 46-м президентом США. На церемонии инаугурации было ограниченное число людей из-за пандемии коронавируса. На мероприятии выступали разные активисты, а еще пели Дженнифер Лопес и Леди Гага. Жители США рассказали «360», как отнеслись к церемонии и смотрели ли ее вообще.

Вступивший в должность главы государства Байден настроен на активную деятельность. В Белом доме в день его инаугурации обозначили приоритеты нового президента США, среди которых оказалась борьба с COVID-19.