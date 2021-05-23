Недальновидность Трампа помогла России обойти США в Арктике

Россия сумела обойти Соединенные Штаты в освоении Арктики, своевременно признав факт климатических изменений, в отличие от администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Times.

Пока Белый дом отрицал глобальное потепление, власти России в октябре 2020 года открыто признали наличие климатических изменений, приняв Стратегию развития Арктической зоны. В документе за подписью президента РФ Владимира Путина говорится о росте конфликтного потенциала в регионе, что требует наращивания присутствия войск.

Авторы NYT отметили, что хотя российская армия мало в чем сходится с либеральными западными политиками и организациями наподобие Greenpeace, общее между ними есть. Вооруженные силы РФ тоже разделяют ту точку зрения, что льды все-таки тают. Это позволило им получить превосходство над США в Арктике, отметили журналисты. Однако при администрации Джо Байдена американцы поменяют свой подход, добавили авторы.

Аналитик исследовательского центра СNА Майкл Коумфан, чье мнение приводится в материале, заявил, что таяние льдов для России является «ночным кошмаром». По его словам, это открывает новый театр боевых действий в случае конфликта с Штатами.

Издание National Interest ранее назвало «кошмаром для Украины» встречу, которую недавно провели главы дипведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.