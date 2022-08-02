«Нечто впечатляющее, но не кровопролитное». Китаист — о возможной реакции КНР на ситуацию с Тайванем
Главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александр Ломанов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» возможные меры, на которые может пойти руководство КНР в ситуации с эскалацией конфликта вокруг Тайваня.
«Это должно быть нечто впечатляющее, но не кровопролитное», — предположил специалист.
Он выразил уверенность, что Китай не заинтересован в перерастании предупредительного жеста в полномасштабный вооруженный конфликт. Среди возможных мер, на которые пойдет Китай, Ломанов указал на временное ограничение судоходства и появление китайской боевой авиации в воздушном пространстве Тайваня.
«Это должна быть яркая запоминающаяся предупредительная акция, которая не должна привести к человеческим и серьезным материальным потерям», — добавил собеседник издания.