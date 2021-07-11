«Нечто магическое»: Брэнсон поделился впечатлениями после полета на космолете

Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон отправился к границе космоса на ракетоплане VSS Unity. После возвращения он заявил, что испытал нечто магическое.

По словам миллиардера, он с детства мечтал побывать в космосе. При этом он даже не мог представить, какие виды перед ним откроются.

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — рассказал Брэнсон после приземления. Трансляцию вели на сайте компании Virgin Galactic.

В начале своего выступления бизнесмен с трудом мог выразить свои эмоции. Он объяснил это тем, что всего несколько минут назад находился вниз головой. Брэнсон отметил усердную работу сотрудников компании, которые трудились в течение 17 лет для реализации проекта.

Бизнесмен отправился к границе космоса вместе с пятью сотрудниками своей компании 11 июля. На борту ракетоплана VSS Unity экипаж поднялся на высоту 86 километров. Спустя примерно час космолет совершил посадку.