«Нечестный бой»: Болтон заявил о неспособности Трампа говорить с Путиным на равных

Американского лидера Дональда Трампа уличили в неспособности вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным на равных. Для этого главе Белого дома якобы не хватает достаточной подготовки.

Умение Трампа общаться со своим коллегой из РФ оценил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу WPTV.

«Если усадить кого-то подобного (президенту Путину — прим. ред.) на один конец стола, а с другой — сравнительно плохо осведомленного Дональда Трампа, <…> то бой будет нечестным», — заметил политик.

Американского лидера он охарактеризовал как человека, «мало учившего историю» и не имеющего четкой тактики ведения разговора.

Путин, по мнению Болтона, превосходит главу Белого дома по умению стратегически мыслить. Кроме того, познания российского президента куда более глубоки.

В июне вышла книга Джона Болтона, в которой он рассказал о Белом доме. Экс-советник Трампа заявил, что не хотел оставлять главу США наедине с Путиным во время встречи в Хельсинки. Российский лидер, по его словам, отличается от американского коллеги хорошим знанием деталей в политических и экономических вопросах и способен отстаивать интересы страны.