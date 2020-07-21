«Нечестный бой»: Болтон заявил о неспособности Трампа говорить с Путиным на равных
Умение Трампа общаться со своим коллегой из РФ оценил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу WPTV.
«Если усадить кого-то подобного (президенту Путину — прим. ред.) на один конец стола, а с другой — сравнительно плохо осведомленного Дональда Трампа, <…> то бой будет нечестным», — заметил политик.
Американского лидера он охарактеризовал как человека, «мало учившего историю» и не имеющего четкой тактики ведения разговора.
Путин, по мнению Болтона, превосходит главу Белого дома по умению стратегически мыслить. Кроме того, познания российского президента куда более глубоки.
В июне вышла книга Джона Болтона, в которой он рассказал о Белом доме. Экс-советник Трампа заявил, что не хотел оставлять главу США наедине с Путиным во время встречи в Хельсинки. Российский лидер, по его словам, отличается от американского коллеги хорошим знанием деталей в политических и экономических вопросах и способен отстаивать интересы страны.