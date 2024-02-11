Мир 11 февраля 2024, 02:01 «Нечего предложить». Украину предостерегли от затягивания переговоров с Россией RS: кадровые перестановки в ВСУ связаны с подготовкой к соглашению с Россией «ВКонтакте»

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Политические волнения в связи с отставкой Валерия Залужного с поста главкома ВСУ — это предвестники подготовки к будущим переговорам с Россией. Такое предположение выдвинул директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.

Политические фигуры на Украине стремятся переложить ответственность за итоговое соглашение с Россией на кого-то другого, отсюда перестановки в командовании ВСУ, уверен Ливен. Украинские элиты загнали себя в угол нереалистичными требованиями к России, и отказ от этих запросов станет для киевских властей сложным и болезненным процессом.

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«Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение [с Россией], то ему, возможно, будет уже нечего предложить [Москве] в сделке», — предупредил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил «перезагрузку» команды управления ВСУ. Он назначил новых заместителей главкома и начальника Генштаба армии.