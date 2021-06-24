«Нечего дразнить медведя»: американцы высказались о заходе британского эсминца в Черное море

Британский эсминец Defender нарушил российские границы, зайдя в Черное море. Сторожевому кораблю пришлось открыть предупредительный огонь. Эту ситуацию стали активно обсуждать читатели американского Fox News.

Под материалом на сайте телеканала собралось большое количество комментариев. Многие американцы осудили действия экипажа британского корабля.

«А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Они не откажутся от Крыма — равно как Китай не откажется от Тибета и Восточного Туркестана, Турция — от своей половины Кипра», — написал один из читателей.

«Я не думаю, что тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги — это хорошая идея», — поддержал другой.

«Спорим, британцы драпанули от малейшего намека на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца», — заявили в комментариях.

«ВМC Великобритании уже не так грозны, как прежде. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре. Да, и на „бесплатную“ медицину тоже», — отметил пользователь.

О появлении британского эсминца в Черном море сообщило Минобороны России. Военное ведомство заявило, что кораблю нарушил границы страны, в связи с чем по нему открыли предупредительный огонь.