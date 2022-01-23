Небоскреб в Филадельфии загорелся. Видео

Крупный пожар охватил высотное здание в центре Филадельфии. В социальных сетях пользователи опубликовали видео с густым черным дымом, который поднимается с крыши небоскреба.

На опубликованных кадрах видно, что дымящееся здание находится в городском бизнес-квартале и окружено небоскребами.

Как сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на представителя пожарной охраны города Камау Брайта, причиной сильного задымления стал пожар в системе кондиционирования.

Прибывшие на место спасатели поднялись на крышу и потушили огонь. Представитель спасательной службы отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Пожар произошел в воскресенье, поэтому сотрудников в здании не было.