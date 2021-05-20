Небоскреб опять начал раскачиваться в китайском Шэньчжэне

В городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая опять начал раскачиваться 73-этажный небоскреб SEG Plaza. На всякий случай людей попросили покинуть верхние этажи здания, сообщило РИА «Новости».

Небоскреб высотой почти 300 метров накренился еще во вторник днем. Люди вокруг, заметив, как шатается высотка, запаниковали и принялись бежать, а из самого здания эвакуировали почти 15 тысяч человек. Кадры с места распространились в соцсетях. Специалисты осмотрели здание и пришли к выводу, что его основная конструкция безопасна. Власти Шэньчжэня заявили, что все показатели колебаний и крена находятся в пределах допустимых значений. Землетрясений в том районе никаких не было, ветер был не таким сильным.

Но в четверг днем люди, находящиеся на верхних этажах, снова ощутили колебания. Здание начало покачиваться около 12:30 по местному времени (07:30 по московскому). Сотрудники, работающие в офисах, заметили, как шатаются вентиляторы, а в аквариумах плескалась вода. Спустя полчаса работников попросили спуститься.

Небоскреб был построен в 2000 году. В нем расположены офисы различных компаний, которые преимущественно занимаются электроникой, а также торговые центры.