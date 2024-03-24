Мир 24 марта 2024, 03:43 Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского флага Здание нефтяной компании в Абу-Даби подсветили в цвета российского флага Unsplash

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Здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби подсветили в цвета российского флага. Об этом сообщило посольство России в ОАЭ.

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае также окрасили в цвета российского триколора в память о жертвах террористической атаки в Crocus City Hall. На фасаде самого высокого здания в мире появилась надпись «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках.

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В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.