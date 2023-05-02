Мир 02 мая 2023, 13:11 Небольшой самолет упал в американском штате Калифорния. Погибли три человека

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В американском штате Калифорния в результате падения небольшого самолета погибло трое человек. Об этом сообщил телеканал ABC7, ссылаясь на заявление местных властей.

Авиапроисшествие зафиксировали во вторник, 2 мая, примерно в 14:00 по местному времени (00:00 по Москве), написал RT.

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Пожара в результате падения воздушного судна не произошло. Другие подробности инцидента не раскрываются.