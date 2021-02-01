Небольшой космический объект приблизится к Земле

«Утро.ру» напомнило, что 2020 SO очутился на орбите Земли в сентябре прошлого года и несколько месяцев вращался вокруг планеты, став ее спутником. Отмечается, что такие объекты называют «мини-лунами» и имеют естественное происхождение.

Однако 2020 SO оказался нетипичным и ученые предположили, что он может быть рукотворным. По одной из версий, это фрагмент американского космического корабля, запущенного в 60-х годах.