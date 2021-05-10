Небольшой кит застрял в шлюзе в Лондоне

Детеныш малого полосатика застрял в шлюзе на Темзе на юго-западе Лондона. Животное смогли спасти. Об этом сообщило издание Evening Standard.

«Около 19:00 в воскресенье небольшой кит длиной приблизительно три-четыре метра, предположительно малый полосатик, выбросился на берег», — приводит газета слова представителя администрации порта Лондона.

Глен Николаидес из Лондонской пожарной бригады рассказал, что китенка освободили и перевезли в безопасное место. По словам собеседника, специалисты проверят, есть ли у него травмы, и решат, как и где его выпустить на волю.

«Мы не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели беднягу, не каждый день в Ричмонде происходит что-то подобное», — поделился с изданием житель Лондона Джейк Манкето. По данным газеты, в спасении китенка приняли участие представители Королевского национального учреждения спасательных шлюпок, пожарные и дайверы.

Малый полосатик — это небольшой кит. Взрослые особи достигают в длину 10 метров.