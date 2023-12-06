Мир 06 декабря 2023, 09:43 Небольшой город в ФРГ стал проблемой для производителя снарядов для Украины ARD: власти немецкого Тросдорфа мешают выпуску снарядов для Украины U.S. Department of Defense

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Власти небольшого немецкого города Тросдорф поспорили за участок земли с компанией Diehl Defence, которая производит снаряды для Украины. Об этом сообщили в сюжете ARD.

Компания собирается организовать на спорной территории дополнительное производство. Однако власти Тросдорфа не хотят отдавать землю предприятию. Вместо этого там планируют построить жилье, необходимое в районе агломерации Кельн-Бонн.

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«То, что здесь будет решаться судьба Украины, наверное, было бы слишком большим преувеличением. <…> В Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие», — указали авторы материала.

Бургомистр Тросдорфа Александер Бибер назвал спорный участок «сладким куском», пользующимся спросом со стороны коммерции и промышленности. Он предположил, что территорию можно оставить за городом, при этом сдавать Diehl Defence в долгосрочную аренду.

Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, страна больше остальных помогла Украине. Однако, по его словам, Германия не стала ее союзником, поэтому не обязана ввязываться в конфликт с российской стороной.