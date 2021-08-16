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    16 августа 2021, 19:47

    Небо над Иерусалимом затянуло дымом от лесных пожаров. Видео

    Александра Ломейко

    В Израиле лесные пожары подобрались к Иерусалиму. Город окутало дымом, а местным жителям посоветовали не оставаться на улице слишком долго.

    Кадры с места происшествия опубликовали в Twitter очевидцы и средства массовой информации.

    «Пожарные потрясены масштабами пожара вокруг Иерусалима и говорят о необходимости международной помощи», — отмечено в одной из публикаций.

    Огонь вспыхнул два дня назад недалеко от Иерусалима. Сейчас пламя приближается к городу, из-за сильного ветра оно распространяется быстрее.

    Из нескольких населенных пунктов эвакуировали жителей.

    В Министерстве по охране окружающей среды рекомендовали местным жителям воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе, поскольку уровень его загрязнения слишком высок.