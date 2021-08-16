Небо над Иерусалимом затянуло дымом от лесных пожаров. Видео

В Израиле лесные пожары подобрались к Иерусалиму. Город окутало дымом, а местным жителям посоветовали не оставаться на улице слишком долго.

Кадры с места происшествия опубликовали в Twitter очевидцы и средства массовой информации.

«Пожарные потрясены масштабами пожара вокруг Иерусалима и говорят о необходимости международной помощи», — отмечено в одной из публикаций.

Огонь вспыхнул два дня назад недалеко от Иерусалима. Сейчас пламя приближается к городу, из-за сильного ветра оно распространяется быстрее.

Из нескольких населенных пунктов эвакуировали жителей.

В Министерстве по охране окружающей среды рекомендовали местным жителям воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе, поскольку уровень его загрязнения слишком высок.