«Миротворческая группировка — небезопасный для России вариант», — заметил Амиров.

По его словам, в Нагорном Карабахе российские миротворцы будут находиться в серьезной опасности, поскольку Азербайджан с Арменией никогда не помирятся. По мнению специалиста, Ереван не смирится с потерей территорий, а Баку не смирится с тем, что забрал территорию не до конца.

Что касается заключенных накануне договоренностей, то они, по мнению Амирова, являются очередной передышкой для обеих сторон в вооруженном конфликте.

«Армянам нужна передышка как воздух, потому что инициатива за их противником. Азербайджанцам тоже нужно подтянуть резервы, зачистить территорию, которую они уже контролируют», — подытожил собеседник информагентства.