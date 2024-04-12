Мир 12 апреля 2024, 21:44 Небензя заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе» Небензя: в России не сомневаются в причастности Украины к теракту в «Крокусе» Freepik

Читать 360tv в

Россия не сомневается в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности Василий Небензя, Трансляцию заседания Совбеза вели на сайте организации.

«Не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это бесчеловечное преступление», — отметил он

Реклама

Небензя ознакомил участников заседания с предварительными итогами расследования теракта в «Крокусе», отметив, что следы преступления ведут в Киев.

Дипломат напомнил о том, что посольства некоторых стран Запада перед 22 марта «рекомендовали своим гражданам не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы». Также вопросы возникли касательно тесного сотрудничества ЦРУ, британской разведки с СБУ, добавил Небензя.

Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» перед выступлением группы «Пикник». Жертвами теракта стали 145 человек.