12 апреля 2024, 21:44
Небензя заявил о ведущих на Украину следах теракта в «Крокусе»
Небензя: в России не сомневаются в причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Россия не сомневается в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности Василий Небензя, Трансляцию заседания Совбеза вели на сайте организации.
«Не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это бесчеловечное преступление», — отметил он
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Небензя ознакомил участников заседания с предварительными итогами расследования теракта в «Крокусе», отметив, что следы преступления ведут в Киев.
Дипломат напомнил о том, что посольства некоторых стран Запада перед 22 марта «рекомендовали своим гражданам не посещать места скопления народа в Москве, в частности концертные залы». Также вопросы возникли касательно тесного сотрудничества ЦРУ, британской разведки с СБУ, добавил Небензя.
Террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» перед выступлением группы «Пикник». Жертвами теракта стали 145 человек.
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