04 мая 2023, 19:40
Небензя заявил о развале «мира по-американски»
Постпред ООН Небензя: однополярного мироустройства больше не будет
Однополярный мир больше не будет существовать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, сообщил ТАСС.
По его словам, многолетние труды Соединенных Штатов и их союзников по созданию русофобских, националистических и неонацистских образований «спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений». Реальные причины происходящих на сегодняшний день «тектонических преобразований» понятны любому хоть немного подготовленному наблюдателю, заверил Небензя.
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Однако вопрос о том, куда мир идет и как будет выглядеть новая система международных отношений, остается открытым, подчеркнул он.
«Ясно одно — мир больше не будет однополярным, и западное доминирование, или „мир по-американски“, идет к закату», — добавил дипломат.
Также Небензя заявлял, что мир уже не настолько доверяет ООН. По его мнению, всемирной организации необходимо прислушаться к критике и все больше работать с обычными людьми.
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