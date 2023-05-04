Мир 04 мая 2023, 19:40 Небензя заявил о развале «мира по-американски» Постпред ООН Небензя: однополярного мироустройства больше не будет Pxhere

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Однополярный мир больше не будет существовать. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, сообщил ТАСС.

По его словам, многолетние труды Соединенных Штатов и их союзников по созданию русофобских, националистических и неонацистских образований «спровоцировали глубинный кризис системы международных отношений». Реальные причины происходящих на сегодняшний день «тектонических преобразований» понятны любому хоть немного подготовленному наблюдателю, заверил Небензя.

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Однако вопрос о том, куда мир идет и как будет выглядеть новая система международных отношений, остается открытым, подчеркнул он.

«Ясно одно — мир больше не будет однополярным, и западное доминирование, или „мир по-американски“, идет к закату», — добавил дипломат.

Также Небензя заявлял, что мир уже не настолько доверяет ООН. По его мнению, всемирной организации необходимо прислушаться к критике и все больше работать с обычными людьми.